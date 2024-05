Serie "D": la finalissima dei play-off. Il Tau prova a mettere la ciliegina sulla torta

Ci siamo. Questa sera, alle 20.30, allo "Zecchini" di Grosseto, va in scena la finalissima play-off del girone "E" tra i padroni di casa e il Tau Altopascio. Si gioca nel capoluogo maremmano in gara secca, con tempi supplementari in caso di parità al 90’, ma niente rigori: se il pari persiste al 120’, vinceranno i torelli biancorossi, meglio piazzati nella stagione regolare, terzi, contro il quinto posto del Tau.

In semifinale il Grosseto ha superato il Livorno, con il tecnico dei maremmani, Malotti, ha totalizzato ben sette giornate di squalifica. Meucci e compagni, come noto, hanno violato il "Malservisi-Matteini" di Gavorrano domenica scorsa. Si gioca in notturna e questa può rappresentare una variabile.

Alessio out (purtroppo rottura del crociato), Biagioni dovrebbe essere rientrato in gruppo; per il resto tutti abili e arruolati. Allo "Zecchini" il Tau si è imposto 112 giorni fa, era il 28 gennaio 2024 e fu un netto 2-0 per la squadra alleanta da Venturi. Anche nella passata stagione ci fu il blitz amaranto: uno stadio che, dunque, porta bene e dove saranno assiepati anche numerosi tifosi altopascesi.

Il Grosseto, in regular season, è stato l asquadra che ha pareggiato più di tutti: ben 15 volte; solo 3 le sconfitte, una, come detto, proprio a domicilio da parte del team lucchese. Quarta miglior difesa e terzo miglior attacco.

Meglio ha fatto il Tau: secondo miglior reparto offensivo e seconda difesa assoluta del raggruppamento. Cifre che servono per rendere l’idea che gli amaranto se la possono giocare con tutti. Comunque vada, è stata una magnifica stagione per il sodalizio del presidente Semplicioni. Ricordiamo che la vittoria serve soltanto per una migliore posizione nella eventuale graduatoria di ripescaggio in serie "C".

Venturi analizza così il match. "Siamo costretti a vincere. Giochiamo – ha detto – contro una squadra che, molto probabilmente, era attrezzata per arrivare prima e che, poi, ha cambiato anche modo di giocare. Sarà una partita molto fisica, perché loro, magari, rispetto al Gavorrano, palleggiano meno e sfruttano più gli esterni e la fisicità sia dell’attacco che dei centrocampisti. Quindi dovremo fare una partita perfetta, per poter riuscire a fare il massimo possibile".

"In ogni caso, comunque vada, – conclude il trainer – la conquista della finale play-off significa un fatto eccezionale e, come già detto, ringrazio tutte le componenti del club, dai dirigenti allo staff, ovviamente passando per i giocatori".

Massimo Stefanini