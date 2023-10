Serie "D": la nuova sfida dei colchoneros. Il Ghiviborgo ci riprova con la Pianese

Cambiano gli interpreti, ma non cambiano le prestazioni: questo il Ghiviborgo nella sue ultime esibizioni, organizzato e compatto, propositivo e attento ai particolari: la vera forza della squadra di Nico Lelli che sembra avere imparato la lezione dai propri errori. Pressa subito alto l’avversario e cerca di fare sempre la partita.

"Fondamentale l’approccio ai due tempi – afferma il giovane tecnico dei colchoneros – per imporre il nostro gioco, senza farsi aggredire, ma facendo la partita, per sfruttare bene le nostre caratteristiche". E’ successo domenica scorsa, nel blitz di Ponsacco, come in Coppa Italia, nell’accattivante notturna del "Picchi" di Livorno, dove il Ghivi, nonostante un mini-turn over, ha bene impressionato, recuperando lo svantaggio e sfiorando, addirittura, la storica vittoria nel finale, prima di cedere ai rigori. Nonostante l’eliminazione, dunque, tanti elogi ai biancorossoazzurri che, ora, si rituffano in campionato, con la seconda trasferta consecutiva, questa volta sul campo della Pianese, compagine forte e quotata, fresca di primato, che ogni anno è al vertice del torneo di serie "D", segno tangibile di ottima caratura tecnica e fondate ambizioni.

Gara, quindi, molto difficile e piena di insidie quella del "Comunale" di Piancastagnaio, al cospetto di una formazione che ne ha, finora, vinte cinque su sei e vanta il migliore attacco del campionato, con 15 reti all’attivo.

In casa del Ghiviborgo tutti o quasi a disposizione, salvo qualche affaticamento muscolare per i tre impegni così ravvicinati, con Lelli che ha più opzioni in ogni zona del campo. Molto dipenderà dalla condizione fisica e dalla capacità di recupero di alcuni calciatori, con il probabile schieramento che potrebbe essere questo (4-3-3): Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Turini (2005) a destra, Pietro Carcani a sinistra, Vecchi ed il rientrante Bura (o Sanzone) coppia centrale; a centrocampo: Signorelli (2004), Campani (2003) e Carli (o Nottoli); in avanti: Petronelli (o Giannini) e Lepri (o Orlandi) sugli esterni, Tommaso Carcani centravanti. Diverse possibili variazioni, con massima importanza pure a chi partirà dalla panchina, spesso decisivo in avvio di stagione.

Si gioca alla ore 15. Previsto un pubblico numeroso e appassionato a sostenere i bianconeri senesi, mentre il Ghiviborgo si presenta senza timori, con la consapevolezza dei propri mezzi e con una gran voglia di tornare a casa con un risultato positivo.

Flavio Berlingacci