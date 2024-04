Serie D. La Pianese capolista ora ci crede davvero. Prosperi: "Ma le ultime gare sono difficili»

E’ lì, distante 4 punti, il traguardo. Asfaltato il Sansepolcro, con il poker firmato Ledonne, autore di una doppietta, Mastropietro e Bramante, la Pianese lo vede nitidamente. I bianconeri sono primi, a +3 dal Follonica Gavorrano e a +4 dal Grosseto, protagonisti di una lotta senza esclusione di colpi. A 180 minuti dal gong: gli ultimi ostacoli Seravezza e Tau Altopascio. "Le due partite che ci aspettano hanno un coefficiente di difficoltà più elevato di quello degli avversari – ha detto il tecnico delle zebrette Fabio Prosperi – ma come abbiamo fatto dalla prima di campionato, oggi ripartiremo, cercando di prepararci al meglio possibile. E martedì prossimo lo stesso, senza rimorsi o rimpianti, ansia o timore: i ragazzi dovrei ringraziarli ogni giorno perché stanno dando fondo a tutte le energie fisiche e mentali che hanno". "Vincere con il Sansepolcro per noi era fondamentale – ha aggiunto –, per poterci giocare il campionato fino all’ultimo secondo. Siamo stati bravi a costruire tantissimo e a subire quasi niente. Guardando al risultato potrebbe sembrare che la partita sia stata semplice, ma non è andata così. L’abbiamo indirizzata nel secondo tempo, anche se nei primissimi minuti della ripresa non abbiamo fatto benissimo, ma né io, né i ragazzi siamo dei robot. Ci possono essere dei momenti di difficoltà, in cui è necessario tenere duro e ripartire".