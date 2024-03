Serie D. La Pianese vince. Lotta promozione ancora aperta

La Pianese non molla: i bianconeri hanno battuto anche il Montevarchi, conquistando tre punti preziosissimi per rimanere attaccati al Follonica Gavorrano. Un solo gradino separa prima e seconda, con il Livorno a -4 dalle zebrette e il Grosseto a -5. La lotta promozione, a sei giornate dalla fine, è ancora apertissima e ogni partita sarà decisiva per il futuro delle squadre in pista. Con il Montevarchi è finita 4-3, ma la squadra di Prosperi avrebbe potuto dilagare, prima di permettere agli avversari accorciare. "Dobbiamo crescere sotto l’aspetto emotivo" ha spiegato l’allenatore bianconero Fabio Prosperi, per non correre rischi in questo rush finale con la Lega Pro in ballo. La vittoria, assolutamente meritata, al di là di quello che dicono i numeri, dovrà allora trovare continuità tra 48 ore: giovedì andrà in scena il turno prepasquale e Pianese andrà a fare visita al San Donato Tavarnelle (dopo il riposo di ieri la squadra tornerà in campo oggi). "Un’altra sfida difficile, ma quale non lo è" le parole di Prosperi che, per la trasferta, potrà contare anche su un Gagliardi in più: il capitano, anche se per qualche minuto, è tornato in campo, con tutta la sua esperienza. Da valutare le condizioni di Morgantini, fuori domenica dalla lista dei convocati.