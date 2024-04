Serie D. La Pianese vuole chiudere alla grande. Sani: "L’augurio è festeggiare il 5 maggio»

Nonostante la sconfitta con il Grosseto, la Pianese è ancora prima: il Follonica Gavorrano non ha approfittato del passo falso dei bianconeri, capitolando a Poggibonsi e rimanendo a -1. La squadra di Malotti si è quindi rimessa in piena corsa, portandosi a -4 dalla vetta. A -5 c’è il Livorno (in casa labronica, dopo il pareggio con il Montevarchi, è saltata di nuovo la panchina: al posto di Fossati, arrivato a sostituire Favarin, è stato chiamato Niccolò Pascali, attuale tecnico degli juniores nazionali). A quattro giornate dalla fine, con la lotta promozione apertissima, la Pianese ci crede. Ci crede il presidente bianconero Maurizio Sani (foto). "Ringrazio tutti i tifosi che sono accorsi in maniera numerosa allo stadio domenica – ha affermato il patròn –. È stato commovente vedere famiglie, come non accadeva da tantissimo tempo, che tifavano e incitavano la Pianese facendo respirare un clima di gioia e di festa. Come è stato bello l’applauso ai giocatori nonostante la sconfitta. L’augurio è di ritrovarsi il 5 maggio a festeggiare un campionato che ci ha visti protagonisti dalla prima giornata".

Il 5 maggio, al Comunale arriverà l’Altopascio, per l’ultimo atto della stagione. La prossima settimana le zebrette andranno a far visita all’Orvietana, la settimana successiva giocheranno in casa con il Sansepolcro. L’ultima trasferta sarà sul campo del Seravezza.