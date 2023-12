Serie d. La Pistoiese "allunga» la sua rosa

Due nuovi arrivi in casa arancione. Si tratta del centrocampista Antonio Donnorumma e del trequartista Giulio Cipriani. Donnarumma, classe 2004, in questo primo scorcio di campionato ha vestito la maglia del Figline, formazione di serie D nel giorone E. Cipriani è un 2001 e dopo aver fatto il suo esordio con Montecatinin in Eccellenza è passato alla Lampo in Promozione e lo scorso anno al Candeglia in Prima Categoria. Due giocatori che andranno ad implementare la rosa della Pistoiese che dopo le recenti partenze è diventata piuttosto corta ma ad essere sinceri non sono questi i colpi di mercato che i tifosi arancioni si aspettano. L’apertura del mercato è alle porte e la Pistoiese se vuol puntare a vincere il campionato ha assolutamente bisogno di rinforzi di un certo spessore in grado di fare la differenza e di dare realmente una mano alla squadra per tentare ancora una volta una rimonta che non è così facile come possa sembrare.