Serie D. La possibile quarta perla e il recupero di Lorenzi. Il Carpi prepara la sfida contro il Sant’Angelo

Il Carpi si ritrova oggi all’antistadio per riprendere la preparazione in vista della sfida di domenica 18 con il Sant’Angelo, dove la squadra di Serpini andrà a caccia della quarta vittoria di fila, impresa mai riuscita fin qui in questi 3 anni dell’era Lazzaretti. Le attenzioni di mister Serpini saranno rivolte soprattutto su Lorenzi: il guardiano 2006 si è fermato dopo Lentigione per un fastidio alla coscia e non si è mai allenato la scorsa settimana, ma c’è un cauto ottimismo in un suo recupero, altrimenti spazio a Viti. Con Bouhali e Maini sicuramente out, andrà valutato Beretta che potrebbe riunirsi al gruppo per puntare al suo secondo esordio dopo il ritorno. Sulla buona strada anche Sabattini, ormai fuori da quasi 2 mesi, mentre Arrondini aveva chiuso la settimana con la febbre e oggi si capiranno le sue condizioni. Intanto il Sant’Angelo ha inserito un nuovo portiere, il 2003 Elia Priori ex Varese che potrebbe debuttare a Carpi. Coppa. L’Imolese battendo l’Ardea ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia (giocherà col Trapani). Intanto sta per diventare un caso Forlì-Imolese del 18: i rossoblù hanno 7 giocatori della prima squadra nella Primavera che gioca il Viareggio e sembrava potessero rinviare la gara, ma il regolamento prevede che si può rinviare solo per giocatori convocati nella Rappresentativa di D, quindi il Forlì ha ribadito che la gara si giocherà regolarmente.

d.s.