Serie D. La Samb si rimette al lavoro. Testa a L’Aquila, poi il Campobasso

In mattinata la conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione del campo Marcello Ciarrocchi di Porto d’Ascoli, nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti. Trascorse le festività pasquali, la Samb torna, così, al lavoro. Si apre una settimana fondamentale che vedrà la squadra di Lauro prepararsi per il confronto diretto con L’Aquila, domenica, in trasferta. I settori di curva e di tribuna centrale del Gran Sasso d’Italia sono andati subito sold out, non c’erano più biglietti già domenica, dopo che la società in vista dell’incontro con la Samb ha chiamato a raccolta i propri tifosi proponendo prezzi popolari con, in particolare, la curva a 2 euro. Si va, quindi, verso il tutto esaurito. La prevendita dei biglietti per i tifosi ospiti sarà aperta soltanto questa mattina alla 9. Sono 500 i posti riservati ai tifosi della Samb. Ogni biglietto costa 10 euro più diritti di prevendita, con un prezzo ridotto a 2 euro più diritti di prevendita per gli under 18. I tagliandi saranno disponibili online o nei punti vendita del circuito Vivaticket. I residenti nella provincia di Ascoli possono acquistare solo tagliandi del settore ospiti. La prevendita si chiuderà alle 19 di sabato, ma sicuramente i 500 tagliandi messi a disposizione saranno rapidamente polverizzati dai tifosi della Samb. Troppo importante il match di domenica al Gran Sasso d’Italia. L’Aquila, battuto l’Avezzano e grazie al pari interno della squadra di Lauro con il Chieti, si è portata sul secondo gradino della classifica, appena un punto sopra alla Samb e adesso ci crede. Guarda al Campobasso, in testa a 4 punti. Ma i giochi sono ancora aperti. La Samb può ribaltare tutto.

Domenica, infatti, sarà di scena a L’Aquila ma sette giorni dopo ospiterà il Campobasso in casa. Due scontri diretti in due settimane, due sfide fondamentali per capire dove potrà arrivare la squadra di Lauro. Se batte le dirette concorrenti può ancora guardare al primo posto, anche se poi non dovrà fallire con l’Atletico Ascoli fuori casa, con il Sora in casa e con la Vigor Senigallia in trasferta. Mancano appena cinque partite alla conclusione del campionato. La corsa è a tre, tutto può ancora accadere proprio in virtù del fatto che la Samb deve incontrare sia L’Aquila che il Campobasso. All’andata, la Samb contro L’Aquila sfoderò una delle migliori prestazioni del campionato vincendo con un netto 2 a 0 al Riviera. Oggi L’Aquila non è, però, quella dell’andata, e anzi è una delle formazioni più in forma del girone: cinque vittorie, l’ultima ad Avezzano, nelle ultime 6 giornate in cui si è vista superare solo dal Sora (appena due punti sopra la zona playout), a testimonianza di quanto in questo campionato nulla può essere dato per scontato. Occorrerà davvero una prova di carattere da parte degli uomini di Lauro oltre che una grande prestazione.

s.v.