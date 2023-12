SERIE D. La Sammaurese aspetta il Progresso

Era importante iniziare bene e prendere subito tre punti: domenica scorsa la Sammaurese ha battuto il Mezzolara e adesso il trittico di scontri diretti prosegue nell’anticipo di oggi contro il Progresso. I bolognesi hanno due punti in meno della formazione di Taccola e in questi giorni per risalire si sono mossi sul mercato.

Non sarà di sicuro riproposta la formazione di domenica scorsa: Iodice e Nisi sono squalificati, Taccola potrebbe inserire Morri al centro della difesa, in avanti confermare Montesi e proporre in attacco la staffetta fra Maltoni e Pacchioni. Sarà confermato Scalini in mezzo al campo visto il positivo esordio con Campagna libero di cercare quegli inserimenti che gli hanno permesso di arrivare già a 5 reti nella classifica marcatori. Il secondo appuntamento casalingo di fila è oggi al ’Macrelli’ alle 14,30.

Per il secondo sabato di fila nell’Eccellenza l’ anticipo vede protagonista il Diegaro, oggi impegnato a Russi dove potrebbero esordire Fusaroli e Pellegrini due giovani appena arrivati. Domani il Gambettola dovrà vedersela col Pietracuta; scontro diretto fra candidate alla zona playoff. Trasferta dura per la Savignanese a Castenaso. Montanari non potrà schierare Mazzavillani e Vitalino squalificati. Fischio di inizio alle 14.30.

Roberto Daltri