SERIE D. La Sangio a caccia di rinforzi: c’è Diana ora nel mirino

SAN GIOVANNI

Un difensore centrale, un terzino del 2004 possibilmente utilizzabile in entrambe le fasce e una seconda punta: sono questi gli obiettivi di mercato della Sangiovannese che sta, ora, guardandosi attorno per implementare l’organico a disposizione e di Atos Rigucci. Ci sono diverse trattative che Giuseppe Morandini e Marcello Bucciarelli stanno portando avanti, per il ruolo di seconda punta era spuntato il nome di Mattia Mencagli, già cercato in estate, che però ha accettato le lusinghe della Luparense che l’ha convinto, a suon di euro. Per quel che concerne il reparto centrale difensivo piace Giorgio Diana nel San Donato ma il classe 95, impiegato otto volte in questa stagione, ha anche altre richieste e non è detto alla fine che possa lasciare la formazione chiantigiana. Difficile sapere se, da qui alla fine della settimana, saranno ufficializzati altri arrivi dopo quelli di Bartolozzi e Benucci (nella foto) ma l’intento è quello di prendere magari anche un giorno in più per non sbagliare come già accaduto nel recente passato, soprattutto nel corso del mercato estivo dove sono stati acquistati dei calciatori impiegati pochissimo o messi ai margini di un progetto che, fin dalle primissime giornate di campionato, ha stentato a decollare.

Massimo Bagiardi