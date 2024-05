Serie D. La Sangio alla finestra per sciogliere i primi nodi. Attesa per Contu, Zacchei più lontano dall’azzurro

Bocche cucite in casa Sangiovannese. Se si esclude il saluto di Atos Rigucci che ha lasciato l’azzurro per motivi lavorativi, i dirigenti stanno lavorando giorno dopo giorno cercando di far quadrare il cerchio per la costruzione della rosa che si presenterà ai nastri di partenza nel prossimo torneo. Primo nodo da sciogliere è sicuramente quello dell’allenatore, nei giorni scorsi è circolata a più riprese la voce dell’interessamento verso Filippo Zacchei ma lo stesso tecnico, avvicinato telefonicamente, pur dicendosi lusingato di essere stato accostato alla società azzurra ha, per il momento, smentito ogni minima forma di trattativa: "Sono voci giunte anche a me negli ultimi giorni ma, a onor del vero, nessuno per il momento si è fatto vivo da San Giovanni. Sarebbe bello poter allenare la Sangiovannese non lo nascondo, sono lusingato per essere stato accostato a questa società ma, come tengo a ribadire, non c’è stata per il momento una benché minima trattativa tra me e loro. Quello che, poi, succederà nei prossimi giorni, non lo posso di certo sapere". Oltre alla questione allenatore si sta ragionando anche su chi avrà l’onere di costruire la squadra assieme a Giuseppe Morandini, confermatissimo dai dirigenti nella sua consueta veste di direttore generale. Marcello Bucciarelli per il momento è in stand-by, non è ancora ben chiaro cosa gli riserverà il futuro alla pari dell’attuale responsabile del settore giovanile dell’Arezzo Giorgio Contu, la cui trattativa per arrivare a San Giovanni sembra però essersi raffreddata nei giorni scorsi. Si spera che si possa muovere qualcosa entro il fine settimana, non è detto arrivino ufficialità ma se non altro si potrebbe avere un quadro più generale della situazione economica con cui poter operare in sede di calciomercato. Una cosa è certa: sarà fatta una squadra a basso costo, cercando di confermare qualche elemento del campionato appena alle spalle - capitan Baldesi in primis - per poi implementare il tutto con molti giovani e alcune scommesse.

Massimo Bagiardi