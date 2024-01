Serie D, la Sangio si gode il pari con la Pianese ma perde Cicarevic. "Prova di personalità». Dossini può sorridere

Il classico pareggio da accogliere con il sorriso. In casa della Sangiovannese c’è soddisfazione per lo 0-0 che Baldesi e compagni hanno rimediato, tra le mura amiche, contro la capolista Pianese. Una gara ben giocata, nella quale è stato sofferto il giusto e che ha confermato i progressi delle ultime settimane che hanno portato cinque punti nelle tre partite giocate dalla rivoluzione attuata nel mercato di riparazione. Matteo Dossini (nella foto), vice di Atos Rigucci che ha scontato proprio domenica l’ultimo turno di squalifica, si dice senz’altro soddisfatto della partita e per l’atteggiamento avuto nel corso della stessa per tutti i minuti giocato giocati: "Abbiamo affrontato una formazione che non è capolista a caso, lo si è visto sul terreno di gioco ed è tanta la soddisfazione per averla fermata e giocato alla pari per buona parte della partita. Magari, sotto il profilo delle occasioni, qualcosa in più possono aver creato ma anche noi abbiamo avuto quelle due-tre opportunità che potevano dare ben altro lustro alla giornata. I tanti punti di differenza, insomma, non si sono visti ma aldilà del prezioso risultato sono contento dell’atteggiamento dei ragazzi che hanno confermato i progressi delle ultime settimane. Giocando con questa concentrazione e intensità possiamo dire la nostra con chiunque".

L’unica nota negativa della giornata riguarda l’infortunio occorso a Sasa Cicarevic, entrato al 12esimo del secondo tempo per alzare il tasso qualitativo del reparto offensivo ma rimasto sul rettangolo di gioco soltanto per 20 minuti, prima che uscisse per un infortunio alla caviglia i cui esami, ai quali il montenegrino sottoposto, diranno con certezza l’effettiva entità del suo acciacco. Sicuramente non sarà a disposizione nello scontro salvezza di domenica a Forte dei Marmi, si spera di poterlo recuperare in tempo per il derby col Montevarchi che sarà giocato al Fedini il prossimo 4 febbraio.

Massimo Bagiardi