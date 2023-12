SERIE D. La Sangiovannese si rinforza: arriva Gianassi

In attesa dei tre elementi di esperienza che la società ha in mente di consegnare Atos Rigucci, la Sangiovannese ha ieri ufficializzato l’arrivo in prestito dalle Grosseto del terzino sinistro classe 2004 Matteo Gianassi (nella foto), che ben conosce l’attuale allenatore azzurro per averlo avuto lo scorso anno a Scandicci dove, complessivamente, ha disputato 31 partite e messo a segno quattro marcature. In questa prima parte di stagione ha trovato pochissimo spazio nel Grosseto, appena quattro presenze all’attivo, da qui la decisione di riavvicinarsi a casa e sposare il progetto azzurro anche per trovare un po’ più di continuità sul rettangolo di gioco. Il mercato dei dilettanti, lo ricordiamo, si concluderà questa sera alle 19 ma sarà possibile tesserare anche altri giocatori che abbiano rescisso il rapporto professionale con la società di appartenenza entro il 5 gennaio.

Intanto il club azzurro potrà concentrarsi sulla preparazione atletica e tattica in vista della ripresa del campionato di serie D, prevista per domenica 7 gennaio quando gli azzurri riceveranno tra le mura amiche del Fedini la formazione del Ghiviborgo.

Massimo Bagiardi