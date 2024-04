Serie d: la sentenza nei confronti del club labronico in vista del derby. Squalifica confermata: gara a porte chiuse domenica tra Livorno e Montevarchi

MONTEVARCHI

Era scontato ma lo ha ribadito anche la terza sezione della Corte d’Appello della Figc, confermando la seconda giornata di squalifica al campo del Livorno per le intemperanze dei tifosi amaranto a margine della partita del 17 marzo scorso a Gavorrano. Di conseguenza, il derby di domenica prossima tra i labronici e il Montevarchi, in programma alle 15 allo stadio Armando Picchi, si giocherà a porte chiuse. Respinto, dunque, dal giudice di secondo grado del calcio, il ricorso presentato dalla dirigenza livornese, che chiedeva oltre alla riammissione del pubblico sugli spalti anche la riduzione della multa accessoria di 5 mila euro. Al Livorno, insomma, mancherà la carica dei suoi sostenitori spesso determinante per ottenere il risultato e questo potrebbe per certi versi favorire l’Aquila che, guarda caso, ha disputato una delle sue migliori gare in un Brilli Peri deserto per squalifica il 28 gennaio scorso con il Follonica Gavorrano. Considerazione che, tuttavia, toglie poco o nulla alle insidie della trasferta, pensando alla forza degli avversari e alla loro voglia di riscatto dopo il pareggio imbarazzante del Giovedì Santo a Pontedera al cospetto del fanalino di coda Cenaia. Ad ogni modo, i rossoblù sanno bene di dover cercare punti salvezza anche all’Ardenza e stanno preparando la sfida con particolare attenzione. Beoni non potrà schierare lo squalificato Rufini e il candidato ideale per la sostituzione dell’aquilotto al momento più in forma sembra Nicolas Boiga, l’ex genoano che nel recupero con il Real Querceta si è procurato il rigore del 3 – 2 saltando Apolloni in dribbling. Tra i padroni di casa, a proposito di attaccanti, rientrerà a disposizione di mister Fossati l’ex Giulio Giordani, assente nel turno prepasquale perché appiedato dal giudice sportivo.

Giustino Bonci