Serie D, la squadra di Clementi finisce il 2023 a un passo dai playoff. Scheffer, un altro gol per la storia:: "Che emozioni contro la Samb»

Una vittoria che già profuma di storia. Il colpaccio della Vigor in casa della Samb sarà a lungo ricordato dagli appassionati senigalliesi. Per la seconda volta di fila, la squadra di Clementi espugna il "Riviera delle Palme": un tipo di stadio che evoca il professionismo, con un pubblico di categoria superiore. Vincere a San Bendetto del Tronto non capita tutti i giorni, eppure la Vigor è riuscita nell’impresa anche quest’anno. Non è stato semplice, anzi non è assurdo affermare che la dea bendata ci ha messo lo zampino. La Samb di mister Lauro ha pressato per lunghi tratti del match, ha creato occasioni, centrato legni e fatto i conti con un superlativo Roberto, in sostanza avrebbe meritato qualcosa in più, ma certe vittorie nascono dalla capacità di saper soffrire e la Vigor, sotto questo aspetto, ha dimostrato di non essere seconda a nessuno.

Della serata di San Benedetto si potrebbero esibire decine di immagini, tra queste c’è il gol sotto la curva vigorina di Mateo Sheffer e quell’esultanza con una sciarpa finita ai margini del campo. Il talento argentino è sempre più decisivo, sempre più leader offensivo di una squadra che ha trovato nel suo esterno un finalizzatore da 7 gol. E siamo appena al giro di boa di un torneo che Mateo non dimenticherà tanto facilmente proprio come il popolo di fede vigorina non dimenticherà questa partita. Diversi club di categoria superiore hanno già messo gli occhi su di lui.

"Non ci sono parole per descrivere le emozioni che abbiamo vissuto al Riviera – dice Scheffer –. E’ stata una gara complicata, intensa, ma abbiamo dimostrato ancora una volta di che pasta siamo fatti. Il gol è la ciliegina sulla torta – prosegue il talento vigorino –. Segnare in uno stadio così importante, sotto la nostra curva. Ancora non ci credo. Un pensiero lo vorrei dedicare ai nostri tifosi: ci seguono sempre, ovunque, ci sostengono in tutti gli stadi e ora siamo orgogliosi di potergli dedicare questa grande vittoria". Il regalo di Natale è stato scartato, è tempo di godersi un po’ di meritato riposo, ma nella seconda parte della stagione la Vigor dovrà trasformare i buoni propositi in risultati per confermare quanto di positivo è stato fatto nel 2023.

Infine, una nota di mercato: il portiere che andrà a sostituire la casella lasciata libera da Sarti, approdato in Eccellenza al Castelfidardo, sarà Alberto Barzanti. Devono essere limati alcuni dettagli, ma l’ex Marina, passato anche per le giovanili della Vis Pesaro, è ormai pronto a tornare nella spiaggia di velluto.

Nicolò Scocchera