Serie D, la tesi: gara con la Pistoiese annullata, quindi il giocatore non ha scontato la squalifica. Carpi-Forlì non è ancora finita. Ricorso dei romagnoli per Cecotti

Carpi-Forlì non è terminata domenica con il triplice fischio dell’arbitro Frasynyak che ha decretato il 2-1 (in foto) con cui i biancorossi hanno blindato il prezioso +4 in vetta sul Ravenna a 2 giornate dalla fine del campionato. Domenica sera è arrivato il preannuncio di reclamo del club romagnolo, che poi ieri entro le 12 ha depositato il reclamo ufficiale.

Il Forlì mette nel mirino la posizione di Tommaso Cecotti, terzino biancorosso in campo nella ripresa al ’Cabassi’: l’ex milanista lo scorso 28 gennaio aveva scontato un turno di squalifica (quinto giallo) saltando la gara casalinga con la Pistoiese, ma secondo il Forlì quella gara è stata annullata dall’esclusione avvenuta martedì scorso della Pistoiese dal campionato e quindi Cecotti non avrebbe mai scontato lo stop. Il club forlivese poggia il ricorso sul disposto dell’articolo 21 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui "Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica (…) e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo".

Il nodo è proprio nella frase "gare annullate" usata dal Cgs. Nel comunicato 121 di martedì scorso, con cui la Lnd ha escluso la Pistoiese e riscritto la classifica, si dispone che "la classifica venga riscritta e pubblicata con l’annullamento dei risultati di tutte le gare in precedenza disputate dalla società rinunciataria". Dunque la Lnd non ha annullato le gare ma i risultati di esse, azzerando i loro effetti ai fini della classifica. La conferma arriva dal fatto che nello stesso comunicato la Lnd ha pubblicato il nuovo calendario, in cui le 31 gare giocate dalla Pistoiese restano inserite (quindi non sono state annullate), mentre sono scomparse solo le ultime tre gare (con Sant’Angelo, Corticella e Lentigione) ancora da giocare, in cui la rivale di turno riposa. Ulteriore conferma è arrivata dal fatto che la Lnd, interrogata dal Carpi, ha confermato che la squalifica di Calanca (ammonito col Forlì, era in diffida) sarà da scontare a Imola, anche se una delle 10 ammonizioni del difensore è stata presa proprio nella gara con la Pistoiese, che dunque genera sanzioni e per estensione le fa scontare.

Il Carpi ieri ha inviato le sue controdeduzioni al Giudice sportivo e attende con fiducia l’esito del ricorso che verrà discusso oggi alle 12, consapevole che anche in caso di sconfitta resterà padrone del suo destino, a +1 sul Ravenna.

Davide Setti