Serie "D": l’anticipo. Tau vince anche in dieci

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Manzari; Sichi (54’ Forconi), Nobile, Videtta, Giubbolini; Marianelli (73’ Papalini), Di Blasio (54’ Belli), Calamai (80’ Petronelli); Barazzetta, Neri, Bellini (58’ Panicucci). All.: Collacchioni.

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Di Biagio; Meucci, Zini, Quilici, Antoni; Bernardini (74’ Alessio), Bruno (61’ Malva, 82’ Biagioni), Piccini (68’ Manetti); Capparella; Andolfi, Odianose (61’ Bruzzo). All.: Venturi.

Arbitro: Arnese di Teramo.

Reti: 38’ Bruno, 56’ Capparella (rig.), 64’ Panicucci.

Note: angoli 3 a 4; ammoniti: Manzari, Odianose, Piccini, Meucci, Capparella, Collacchioni (all.), Papalini, Andolfi; espulsi: 76’ Bruzzo.

TAVARNELLE - In dieci per una ventina di minuti a causa del rosso diretto a Bruzzo entrato poco prima, il Tau riesce a resistere al San Donato Tavarnelle, incisivo soltanto nella ripresa. Gli amaranto, ieri in nero e oro, hanno controllato una partita non emozionante, per poi graffiare in due occasioni e sono riusciti a strappare i tre punti a un S.Donato reduce da tre vittorie nelle ultime tre gare in campionato.

In campo con il "4-3-1-2", cambiato nella ripresa con la difesa a cinque per far fronte all’inferiorità numerica, il Tau ha studiato l’avversario. Tanto che, nei minuti iniziali non si hanno brividi, se non per le folate di freddo gelido che tagliava il campo. Al 32’ ci provano i lucchesi a fare male: contropiede rapido di Andolfi, Capparella, servito in area, non ne approfitta. Al 32’ Di Biagio para in due tempi su Calamai dal limite, mentre, al 37’, gli amaranto reclamano per un mani in area, non concesso; un minuto dopo arriva il gol. Azione insistita sulla sinistra, pallone nel mezzo e ,dopo alcuni rimpalli, Bruno, in semirovesciata, mette in rete.

Nella ripresa al 51’ Odianose spara a botta sicura da breve distanza, Manzari devia in angolo miracolosamente. Al 56’ il raddoppio amaranto: Andolfi lotta in area, viene strattonato e cade. Dal dischetto Capparella non sbaglia. I chiantigiani al 64’ accorciano: Barazzetta da sinistra mette in mezzo, Panicucci, con una torsione, di testa, insacca a fil di palo. Al 76’ Bruzzo, entrato da poco, commette un fallo a centrocampo su Neri: per l’arbitro è da rosso diretto. Ma il Tau, anche in dieci, stringe i denti, alza un muro e vince.

Andrea Settefonti