Serie D: l’attaccante resterà fuori per almeno un mese e mezzo. Sangio, nuova tegola. Canessa si deve operare

SAN GIOVANNI

Arrivano pessime notizie dall’infermeria della Sangiovannese. L’attaccante classe ’99 Alessio Canessa, infortunatosi venerdì in allenamento dove si è procurato una frattura alla mano, dovrà stare fermo almeno un mese e mezzo. Il giocatore livornese, infatti, si sottoporrà ad operazione tra una decina di giorni e dovrà tenere il gesso per circa un mese visto che gli saranno applicati alcuni ferri che non gli permetteranno di poter, come in un primo momento sperato, giocare con una fasciatura rigida. L’ennesima tegola che cade sulla testa di Rigucci, da fine dicembre a oggi, per il reparto offensivo che è rimasto orfano per circa un mese di Benucci, rientrato titolare nel derby, poi di Cicarevic che sarà difficile recuperare per domenica e ora quest’altro acciacco.

In attesa del completo recupero del montenegrino il peso dell’attacco sarà sulle spalle dello stesso Benucci oltre che Bartolozzi, Rotondo, Caprio e Senesi rispettivamente del 2004, 2003 e 2005. Difficile un ritorno sul mercato; la società sarebbe anche disponibile a fare un ulteriore sforzo ma a oggi è possibile tesserare soltanto giocatori svincolati col rischio di prendere concrete fregature.