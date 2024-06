Serie D: l’attaccante si trasferisce al Grosseto di Malotti. Montevarchi saluta Boiga. Il 22 luglio debutta Lelli

MONTEVARCHI

Non solo mercato in casa dell’Aquila che, peraltro, tra meno di una settimana con l’inizio del mese di luglio ratificherà le operazioni già definite dal direttore sportivo Donello Resti.

Si guarda anche agli aspetti logistici e al rinnovo di collaborazioni e sponsorizzazioni storiche come, ad esempio, la principale per la prima squadra. Il Montevarchi, allora, anche nel torneo 2024- 2025 porterà sulle maglie il marchio e il logo dei prodotti della Zucchetti Centro Sistemi, la holding dell’innovazione guidata dal Cavaliere del Lavoro Fabrizio Bernini e al fianco del club fin dalla sua rinascita. Ed ancora i tesserati della formazione maggiore, degli Juniores nazionali e degli Allievi regionali potranno contare per le esigenze di natura medica e specialistica sul supporto, a sua volta rinnovato per una stagione fino al giugno 2025, dell’IRV, l’Istituto Radiologico Valdarno. Solo alcuni dei tasselli di natura logistica e organizzativa che il sodalizio di via Gramsci sta sistemando in vista dell’inizio della nuova annata agonistica.

Un avvio non certo lontano perché l’adunata ufficiale degli aquilotti che saranno affidati alle cure del nuovo allenatore Nico Lelli è fissata per lunedì 22 luglio e il quartier generale dei valdarnesi sarà il Centro Sportivo di Loro Ciuffenna, sede abituale degli allenamenti settimanali dei rossoblù.

Una location ideale anche per la tifoseria che potrà seguire da vicino, vista la distanza minima dal fondovalle, la crescita di una compagine decisa a mettere al bando le sofferenze del torneo passato. Il diesse Resti sta sondando il terreno anche per alcune amichevoli che, come l’anno passato, dovrebbero tenersi al Brilli Peri, e presto sarà reso noto il calendario. Nel frattempo, avvalorando quanto anticipato, il Grosseto di Malotti ha ufficializzato, col beneplacito del sodalizio montevarchino, la firma di Nicolas Boiga, l’attaccante ligure classe 2002 fortemente voluto dall’ex allenatore dell’Aquila.

Giustino Bonci