Serie d. Lentigione a Lodi per blindare il 3° posto

Si gioca oggi alle 15 la penultima giornata di Serie D (ultima per il Lentigione che si è vista annullare l’ultima gara interna con la Pistoiese per l’esclusione dei toscani dal campionato), con la formazione di Paolo Beretti che rende visita al Fanfulla Lodi. Il Lentigione è terzo a 55 punti, il Fanfulla è nono a 41 alla pari con l’Aglianese e non ha più nulla da chiedere al campionato, mentre il Lenz, vincendo oggi, sarebbe aritmeticamente terzo. Da terzo non affronterebbe ai play-off il Ravenna, ma una tra Corticella, San Marino e Forlì, con gara unica a Sorbolo Mezzani. Oggi i reggiani si presentano però privi dello squalificato Formato che si va ad aggiungere agli infortunati Battistello e Pari. Di contro la formazione lombarda allenata da Fabio Andolfo, che segna poco e incassa poco, sarà priva del portiere Libertazzi, anch’egli squalificato.