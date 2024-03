Serie D. Lenz, spegni il Progresso per continuare la corsa

Si gioca oggi la 26ª giornata del campionato di Serie D, dopo l’anticipo di ieri tra Pistoiese e Imolese, match terminato 1 a 0 per i toscani. Alle 14,30 il Lentigione, quarto in classifica con 44 punti, ospita a Sorbolo Mezzani la formazione bolognese del Progresso, 15ª con 25 punti e invischiata nella zona dei play-out. Il Lentigione è invece in piena zona play-off e continua la sua marcia praticamente a ridosso delle migliori che puntano alla promozione in Serie C. Oggi la squadra di Paolo Beretti è al completo, con l’unica defezione di Pari che conclude la sua lunga squalifica. Nessun infortunato e dunque ampia scelta per il tecnico dei rivieraschi. "Come sempre sarà una partita complicata – dice Beretti – il Progresso è squadra ben messa in campo ed ha grande corsa, agonismo e capacità. Da parte nostra dobbiamo dare continuità alla bella prova disputata ad Agliana: col Progresso servirà umiltà e sacrificio, la strada che stiamo seguendo è quella giusta". La formazione bolognese è allenata da Matteo Vullo, ben conosciuto nel reggiano per aver allenato Brescello, Fabbrico e Arcetana. Segna molto poco, al punto che il suo bomber Alfonso Selleri è a quota 5 reti; subisce anche abbastanza poco, per cui è squadra compatta, sempre difficile da affrontare. Assente per squalifica Biguzzi, la partita sarà diretta da Leonardo Salvatori della sezione di Macerata. Una curiosità sugli organici di Serie D: chi punta alla promozione ha una rosa che vale circa 2 milioni euro - dice il sito notiziariocalcio.com - il Carpi è primo nel girone D, il Lentigione è settimo con 1,38 milioni e il valore è in crescita del 30% rispetto a un mese fa; il Progresso è terzultimo con 900mila euro, ma un mese fa valeva un terzo.

Claudio Lavaggi