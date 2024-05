SERIE D: l’incrocio dei risultati e il regolamento. Spiraglio salvezza per il Sansepolcro

Un ultimo spiraglio di sereno si apre per il Sansepolcro, fermo restando che dovrà mantenere sotto gli 8 punti la forbice che lo separa dall’Orvietana. Qualora i bianconeri terminassero a pari punti con il Real Forte Querceta, dal momento che è in ballo un titolo diretto, a determinare le sorti delle due squadre sarebbe lo spareggio fra di esse in campo neutro. La perdente (previsti nel caso i rigori) scenderebbe in Eccellenza, la vincente andrebbe ad affrontare in trasferta l’Orvietana nella gara secca dei play-out, sempre nel rispetto dei punti di differenza. L’interpretazione del regolamento ha portato a questa conclusione. Ciò non cambia la sostanza delle cose: per avere la certezza di rimanere agganciato alla D, il Sansepolcro deve vincere sul campo del San Donato Tavarnelle e poi preoccuparsi del risultato fra Real Forte Querceta e Seravezza Pozzi. Non dimenticando, fra le molteplici combinazioni, che una mancata vittoria di biturgensi e versiliesi – combinata con i tre punti dell’Orvietana in casa col Livorno – farebbe scendere entrambe.