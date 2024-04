Serie D: l’incubo della retrocessione diretta per la formazione biturgense. Sansepolcro all’ultima spiaggia. Catacchini: "Dobbiamo sbloccarci»

SANSEPOLCRO

Il derby di domenica al Buitoni contro il Montevarchi sarà davvero l’ultima spiaggia per il Sansepolcro, anche perchè all’epilogo del campionato mancano soltanto 180 minuti. Ne conviene per primo il neo-allenatore bianconero Fabio Catacchini, che spera in un risultato importante dopo le tre sconfitte di fila che stanno caratterizzando il suo esordio in panchina. "Nonostante la striscia negativa che accompagna la squadra da oltre due mesi – dichiara l’allenatore che ha preso il posto di Marco Bonura – possiamo ancora essere noi gli arbitri del nostro destino, purchè ovviamente riusciamo a sbloccarci e a trovare i tre punti che tremendamente ci fanno comodo per blindare l’obiettivo dei play-out e scacciare l’incubo della retrocessione diretta". Il calendario assegna al Sansepolcro l’Aquila in casa e poi il San Donato Tavernelle fuori; il Real Forte Querceta sarà ospite dopodomani del Follonica Gavorrano e chiuderà in casa nel derby contro il Seravezza Pozzi; l’Orvietana avrà da fare contro le due "nobili decadute" del girone (Grosseto in casa e Livorno fuori) e il Grosseto dell’ex Malotti sarà l’ultima avversaria del Montevarchi al "Brilli Peri".

Insomma, tutto può ancora succedere e se da una parte il Sansepolcro ha per obiettivo quello di guadagnarsi l’accesso allo spareggio per restare in D, dall’altra i rossoblù di Loris Beoni sanno che realizzando un’impresa nel "tempio" del calcio biturgense chiuderebbero con successo il capitolo salvezza. Certamente – e salvo qualche rara eccezione – la sfida fra Sansepolcro e Montevarchi è sempre andata in scena a livelli più alti di classifica (una volta anche in C2), ma tant’è: il calcio è anche questo. Sul fronte Sansepolcro, salteranno l’appuntamento per squalifica Bernardo Mariucci e uno dei due ex di turno: Giacomo Gorini, che in Valdarno ha giocato come il compagno di squadra Adnane Essoussi, peraltro autore dell’1-0 per i rossoblù nell’ultimo precedente in Valtiberina fra le due squadre, quello del 15 aprile 2018 al "Bernicchi" di Città di Castello, con Catacchini ancora giocatore nelle file bianconere. "Speriamo almeno di recuperare Mezzasoma – ha concluso Catacchini – che si sta già riallenando".

Claudio Roselli