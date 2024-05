Serie D. Lo United Riccione su mister Beoni

Tempo di rivoluzione in casa United Riccione. Il presidente Pasquale Cassese, dopo aver ingaggiato il direttore sportivo Fabrizio Alunni, ora si è messo a caccia dell’allenatore per la prossima stagione. Il primo nome della lista sarebbe quello dell’aretino Loris Beoni. Il tecnico, 65enne, nella stagione che si è appena conclusa è stato alla guida del Montevarchi, nel girone E della serie D, conquistando la salvezza con i toscani. In carriera ha anche allenato Sansovino, Carrarese, Gubbio, Rieta, Sambenedettese, Folgore Caratese e la Primavera del Napoli. Il nuovo ds Alunni, che con i biancazzurri ha firmato un contratto biennale, è anche al lavoro per mettere in piedi la nuova squadra. Ma prima, ovviamente, occorrerà sciogliere il nodo legato all’allenatore. Già nei prossimi giorni in questo senso potrebbero esserci delle novità. Magari pensando a un campionato di serie D, il prossimo, meno tormetato rispetto a quello che si è appena concluso. E questo di certo se lo augurano i tifosi della Perla Verde.