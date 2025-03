Serie D, l’ora del Viareggio. Due i ‘toscani’ convocati

Il campionato di serie D osserva un turno di riposo per la partecipazione della rappresentativa di Serie D alla 75ª edizione della Viareggio Cup 2025. La ripresa del campionato avverrà domenica 23 marzo con la disputa dell’11ª giornata di ritorno, tranne per quelle squadre che avendo giocatori impegnati alla "Viareggio Cup" potranno chiedere il rinvio della loro gara. Quest’anno nella rappresentativa di Serie D allenata da Giuliano Giannichedda fanno parte due giocatori toscani, classe 2007. Si tratta dell’attaccante Matteo Toci dello Zenith Prato (girone D) e del difensore Luca Arrighi della Sangiovannese (girone E). La rappresentativa di serie D che partecipa alla Viareggio Cup per 18ª volta, è inserita nel girone 6 assieme alla Ternana, gli statunitensi Uyss di New York e i senegalesi dell’Olympique Thiessois; esordirà martedì 18 ore 15 sul campo "Berni" alle Badesse contro la Ternana.

Inoltre, il Dipartimento Interregionale di serie D ha reso noto le date delle gare post season 2024-25 dei play off e play out. play off semifinali: 11 maggio 2025 (ore 16), finali il 18 maggio (ore 16). Play out: 11 maggio (ore 16). In settimana si sono disputati due recuperi del girone "E", gare non giocate domenica scorsa: Fezzanese-Trestina (1-1: gol di Masi e Ferri Marini) e Siena-Terranuova Traiana (1-1, Boccardi, Sacconi). Infine, il campionato di serie D riprenderà domenica prossima con il Figline che ospiterà il Ghiviborgo, mentre il San Donato Tavarnelle farà visita allo Sporting Club Trestina.

G. Puleri