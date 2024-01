Serie D. L’Orvietana va all’esame Gavorrano

ORVIETO – Da adesso in avanti le partite che vedono impegnata l’Orvietana saranno tutte cerchiate in rosso, con i biancorossi obbligati a mettere in campo ogni tipo di risorse. "Credo sia possibile venir fuori da questo momento – esordisce il d.s., Severino Capretti – Siamo usciti a testa alta dai campi sui quali abbiamo fatto il nostro dovere in pieno. Potrebbe succedere anche a Gavorrano, specie se giocheremo con l’intensità e le motivazioni viste nel secondo tempo con il Sansepolcro". Nel match odierno, esistono buone probabilità di tornare ad una difesa a quattro, tre centrocampisti e Proia alle spalle delle due punte. Assenti, Maroni e Marsili per influenza e squalifica. Decisive condizione fisica e massima lucidità: "A me sembra stiano bene e ne avete avuto riscontro nel secondo tempo di domenica". L’ultima direzione di gara ha lasciato un po’ d’amaro in bocca: "Ritengo sia dovuto alla poca esperienza dell’arbitro"..

Orvietana: Marricchi, Caravaggi, Lorenzini, Ricci, Congiu, Vignati, Di Natale, Greco, Proia, Santi, Cuccioletta. All. Rizzolo.

Roberto Pace