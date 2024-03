Serie D: l’ottimo momento degli azzurri

SAN GIOVANNI

Una storia lunga sette anni. Tanto il tempo trascorso calcisticamente a Sansepolcro da parte di Alessandro Massai, oggi punto di forza di una rigenerata Sangiovannese che domenica, in campo neutro, a porte chiuse, a Sinalunga, affronterà proprio i bianconeri di Bonura in uno scontro molto importante per le zone basse di graduatoria. Il centrocampista è il grande ex dell’incontro, un pizzico di emozione non mancherà proprio come successo nella gara d’andata non appena vedrà sul rettangolo di gioco i colori della sua vecchia società: "Sette anni non li cancelli in un istante, devo tanto al Sansepolcro dove sono cresciuto prima da uomo e poi da calciatore ma adesso gioco nella Sangiovannese e sto cercando di dare il 100% con questa maglia. Sarei tornato volentieri al Buitoni ma comunque un pizzico di emozione ci sarà lo stesso, come nella gara d’andata, quando rivedrò quei colori. Una volta però che l’arbitro darà il via alla gara tutto passerà in secondo piano". Dieci risultati utili consecutivi, altrettanti punti rimediati nelle ultime quattro giornate e voglia di poter proseguire in questo momento davvero magico.

"Stiamo attraversando il periodo più positivo dall’inizio dell’anno, sappiamo che domenica sarà una battaglia contro un gruppo da rispettare qual è il Sansepolcro ma non abbiamo certo paura di nessuno, essere spogliatoio sicuramente ha giovato ai risultati e questa componente credo rappresenti la nostra forza". Una rivoluzione, quella attuata dalla società nel mercato invernale, che ha quindi prodotto i suoi frutti: "Ci sono già passato in esperienze simili, quando non c’è armonia nello spogliatoio il compito è sempre più arduo alla domenica. La società, nell’ultimo mercato, ha avuto il coraggio di smantellare quasi totalmente l’organico e ricostruirlo da capo ma i fatti le stanno dando ragione. Se quello di Sinalunga sarà uno scontro decisivo? Il mister ha più volte ribadito che dobbiamo scendere in campo sempre e con chiunque con lo stesso atteggiamento".

Massimo Bagiardi