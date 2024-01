Serie D, ma Serpini è senza 7 pedine. Carpi a Lodi per uscire dal tunnel

Staccato dalla vetta di 11 punti, fuori dai playoff e con 7 assenti. È un Carpi ai minimi termini quello che oggi a Lodi (14,30) sul campo del Fanfulla cerca di invertire la pessima rotta di inizio 2024. "Ormai di parole se ne sono spese fin troppe – spiega mister Cristian Serpini – e anche parlare è superfluo. Pensiamo solo a una gara alla volta e a fare bene col Fanfulla, nonostante siamo sempre più rimaneggiati. Il finale di stagione è lungo, l’obiettivo è portare il massimo rispetto alla piazza, si sono fatte fin qui anche troppe promesse inutili. Tutto dipende da come entriamo in campo, col Borgo nel primo tempo non lo abbiamo fatt. Rossi è ancora fuori, fra i pali fiducia a Lorenzi. Il confronto coi tifosi? Loro e il presidente non ci hanno fatto mancare nulla fin qui".

In foto: Larhrib e Cecotti

Programma. La 3^ di ritorno (14,30): Lentigione-San Marino, Imolese-Progresso, Borgo S.D.-Sammaurese, Fanfulla-Carpi, Prato-Mezzolara, Pistoiese-Aglianese, Sant’Angelo-Ravenna, Certaldo-Forlì, Sangiuliano-Corticella. Clas. Ravenna 42, San Marino 39, Corticella e Forlì 35, Lentigione 34, Carpi 31, Imolese (-1), Aglianese e Pistoiese 27, Fanfulla e Sammaurese 25, Sangiuliano 24, Prato 23, Sant’Angelo 22, Progresso 18, Certaldo 14, Mezzolara 13, Borgo 11.

Dal campo. Sono fuori in 7 (Maini, Sabattini, Frison, Tentoni, Rossi e gli squalificati Cortesi e Forapani) e le scelte sono obbligate, con Bouhali in mediana dal 1’. Nel Fanfulla torna Latini, squalificato Bettoni, ko Cella, De Milato, Souto e Bove.

FANFULLA (3-5-2): Libertazzi; Suardi, Premoli, Cabri; Vitanza, Spera, Cazzaniga, Donnemma, Odalo; Kakou, Cocuzza. All. Albertini.

CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Tcheuna, Calanca, Zucchini, Cecotti; Bouhali, Mandelli, D’Orsi; Larhrib; Sall, Saporetti. All. Serpini.

Arbitro: Vazzano di Catania

