Serie D. Masi: "Prova di carattere, giocatori bravissimi»

Il Follonica Gavorrano anticipa a sabato la gara interna con il Tau Altopascio (inizio alle 15). E’ quanto ha deciso la Lega.

Intanto i minerari si godono il momento dopo la vittoria sul campo della ex capolista. Settimana d’oro quella che si è conclusa domenica. Prima il passaggio del turno in Coppa Italia, poi il successo sul Seravezza. "E’ stata una partita di carattere – dice il tecnico Marco Masi –, è il giusto premio per il lavoro che stanno facendo i ragazzi, che non hanno mai fatto mancare impegno e attenzione. Una vittoria che cercavamo per noi stessi, quindi sono molto contento per lo spogliatoio. La crescita è costante, in Coppa Italia avevamo fatto una prestazione importante e con il Seravezza l’abbiamo fatta a tutto tondo. Siamo andati in svantaggio immeritatamente, ma i ragazzi sono stati bravi con il carattere a rimettersi subito in partita. Ripeto, è il giusto premio per il lavoro che stiamo facendo. La ripresa forse esteticamente non è stata bella come il primo tempo, dove abbiamo avuto almeno tre o quattro occasioni nitide e alla prima di loro siamo stati castigati". Modic è entrato dalla panchina per l’infortunio di Lo Sicco ed ha segnato, e poi è arrivato il primo gol di Marcheggiani. "Il carattere ci fa sempre ben sperare per il prosieguo", aggiunge Masi.