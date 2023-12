Serie D Mezzolara, il secondo debutto di Togni

CASTEL MAGGIORE (Bologna)

Ha una gran voglia di continuare su questa strada il Progresso di Matteo Vullo che, dopo un inizio di campionato caratterizzato da grandi difficoltà, ha trovato due splendide vittorie consecutive contro Corticella e Carpi che gli hanno consentito di agganciare Prato e Sammaurese a quota 15 punti. Un plauso, in questo senso, va alla società che, nonostante i risultati tardassero ad arrivare, non ha mai messo in discussione la posizione dell’allenatore. Al contrario, è evidente come ad incidere negativamente sull’inizio di stagione dei rossoblù sia stato il ripescaggio in Serie D arrivato all’ultimo momento e che ha rappresentato una vera e propria incognita anche a livello di mercato. Ma, al di là delle sconfitte, le prestazioni non sono mai mancate ed ecco che mister Vullo, dopo aver dovuto buttare giù diversi bocconi amari, sta finalmente raccogliendo quanto seminato. Chiaro che dare continuità a questi due risultati appare, almeno sulla carta, un’impresa ardua.

Oggi, alle 14,30, il team di Castel Maggiore farà infatti visita alla capolista Ravenna. Il match si preannuncia proibitivo, ma chissà che Selleri e compagni, sulle ali dell’entusiasmo derivato dalle due vittorie consecutive (tre nelle ultime quattro), non possano effettivamente riuscire a far ritorno a casa con un risultato positivo. Un altro dato che fa ben sperare è quello del rendimento difensivo: nelle ultime quattro, il Progresso ha infatti subìto appena due gol mantenendo la propria porta inviolata in tre occasioni. Da migliorare è invece l’impatto offensivo perché 8 reti all’attivo in 13 partite sono decisamente pochine.

