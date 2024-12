Serie D, mister Salmi con la mediana decimata verso il match di domenica. Cittadella in emergenza a Ravenna. Mandelli rischia un lungo stop

La Cittadella è proiettata verso la sfida di domenica a Ravenna, sul campo della grande favorita del girone che passando ieri 2-1 a Castelfidardo in Coppa ha infilato la nona vittoria nelle ultime 10 gare. E mister Salmi al ’Benelli’ dovrà letteralmente inventarsi il centrocampo, azzerato da infortuni e squalifiche: martedì sera alla Festa degli auguri al Mammut si è presentato con le stampelle Mandelli, vittima di un colpo alla caviglia col Prato per il quale verranno effettuati gli esami per scongiurare una lesione al malleolo che lo terrebbe fuori a lungo. Come lui sarà sicuramente out Osuji (in foto con il preparatore dei portieri Criaco), appena tornato, pure vittima di un colpo alla caviglia col Prato, mentre Marchetti è squalificato, Bertani fuori da due settimane e Caesar Tesa difficilmente recupererà. Praticamente a parte Mora sono fuori gli altri 5 over della mediana che si aggiungono a Formato (sempre in gol a Ravenna negli ultimi anni col Lentigione…) che sconta la seconda di squalifica e i lungodegenti Fontana e Mondaini. Difficile immaginare cosa si inventerà Salmi per Ravenna, una match speciale per il bomber Marco Guidone, che coi giallorossi ha giocato 78 gare segnando 34 reti dal 2021 al 2023.

"Per me è una gara speciale - spiega - in uno stadio in cui ho giocato due anni, per noi è un crocevia importante prima di Natale. Ci arriviamo bene, non abbiamo vinto nelle ultime 2 gare ma abbiamo ritrovato la solidità dopo alcuni risultati altalenanti. Sette gol fin qui? Non guardo i miei numeri, l’obiettivo è fare sempre di più. Fin qui da matricola penso che siamo stati all’altezza di un girone così difficile ed vogliamo continuare".

Davide Setti