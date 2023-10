Serie D, Mobilieri, parla il presidente Sisti. "Bozzi è l’uomo giusto»

La sequenza dei risultati negativi della squadra dei Mobilieri (quattro punti in sette gare) ha fatto scattare la dura legge del calcio che sono i punti in classifica che possono determinare le scelte degli allenatori cosi il trainer Carlo Caramelli che ritornava a Ponsacco dopo un ventennio scortato dal ds Aringhieri è stato esonerato. Effettivamente la squadra ha avuto poche giornate positive e la corrente dei gol subiti a ripetizione ha fatto prendere al presidente Valerio Sisti la decisione di cambiare il tecnico per cercare di dare la famosa scossa e rimarginare al più presto le delusioni che la classifica espone.

"E’ stata una decisione sofferta ma necessaria e nel calcio ci sono queste evenienze – ha detto il presidente Sisti – Anche Caramelli ha convenuto che ognuno svolge il proprio ruolo e il nostro rapporto è sempre stato professionale. E’ vero che mancano 34 partite al termine, ma la classifica comincia a preoccupare quindi ho deciso che era il tempo di fare un cambio di rotta".

"Ho preso Bozzi – prosegue Sisti – perché è un allenatore che conosco da tempo l’ho lanciato io in questa categoria e lui la conosce bene, e sopratutto ha dimostrato di saper prendere le squadre in corsa. Alternative a Bozzi potevano presentarsi ma lui poteva esserci già dal’inizio poi per alcuni tentennamenti siamo andati su Caramelli persona validissima e tecnico che può trovare altre squadre". Quindi il "passato ritorna" è titolo di un celebre film, che può adattarsi come slogan al ritorno sulla panchina dei Mobilieri Ponsacco di Francesco Bozzi. Ma per l’allenatore dei rossoblu si tratta di un recentissimo passato visto che ha guidato i rossoblu la stagione scorsa che si è conclusa a maggio con la salvezza, e che è stata una replica della stagione 202021 come Cascina. Non c’è due senza tre?

Luciano Lombardi