Serie D, Mobilieri Ponsacco. Bozzi non molla:: "Ora vincerle tutte»

In gergo ippico del trotto si dice rottura prolungata quando il cavallo interrompe la corsa per lungo tempo e viene squalificato. Il riferimento alla squadra dei Mobilieri Ponsacco non è casuale visto l’incedere dei rossoblu domenica dopo domenica incappati nella 14esima sconfitta della stagione. Ed anche se la squadra continua la sua battaglia, la salvezza è ormai un obiettivo protetto solo dal calcolo matematico in virtù delle undici partite ancora da giocare. Inoltre sta diventando sempre più difficile raggiungere la griglia dei playout visto che la terz’ultima squadra il Real Forte Querceta ha 21 punti, dieci in più dei Mobilieri che occupano un solitario ultimo gradino della classifica con 11 punti.

La recente trasferta dei Mobilieri ha dato vita ad un altra pagina nera per i ragazzi Bozzi superati con il punteggio di 4 a 3 che ha assegnato il tre punti ai padroni di casa del Ghiviborgo, ma senza dubbio ha fatto uscire i rossoblu dallo stadio Carraia di Ghivizzano con l’onore delle armi con l’aggiunta di molti rimpianti per le occasioni perse. Non è la prima volta che i rossoblu in trasferta riescono a violare la porta avversaria con più di un gol, ma la vittoria è arrivata solo alla quinta giornata a Real Forte Querceta ed è rimasta l’unica di questo campionato.

La sconfitta non ha messo in dubbio l’impegno della squadra, superata da un avversario bravo e più scaltro che in casa ha ceduto solo una volta a Livorno, ma che non ha frenato gli acuti di Panattoni nono gol e Nieri sei e il primo gol di Innocenti. Mister Bozzi non si rassegna: "I complimenti non ci servono e soprattutto non fanno classifica. Abbiamo lottato con gioco ed atteggiamento, ma abbiamo pagato caro le nostre indecisioni, e non siamo stati bravi ad approfittare delle loro mancanze, la differenza è stata questa. Comunque non abbassiamo la guarda e lotteremo con tutte le energie fino in fondo. Ci restano da giocare sei partite al Comunale il nostro obiettivo e provare a vincerle tutte iniziando già domenica contro il San Donato Tavarnelle".

Luciano Lombardi