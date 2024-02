Serie D. Mobilieri, scontro diretto: "La partita delle partite»

Non si è ancora spenta, nel clan rossoblù ed anche fra i supporters, l’eco della decisione arbitrale che ha privato De Vito e compagni della prima vittoria casalinga contro il Poggibonsi. Un traguardo inseguito non solo per ridare morale e forza nelle gare sul campo "amico", ma soprattutto come impellente necessità di incrementare la classifica, che la recente combinazione di eventi contrari ha negato al Ponsacco. L’ultimo posto in graduatoria dei Mobilieri con 11 punti condiviso con il Cenaia dopo 21 giornate di campionato chiama in causa anche le incertezze della formazione, sotto la guida di mister Caramelli fino alla settima giornata e dopo con la direzione di mister Bozzi. Nelle quattro partite del girone di ritorno i Mobilieri sono stati più promettenti che all’andata, però il trend è stato annacquato purtroppo dalla sconfitta in casa con la Sangiovannese. Comunque la squadra è andata sempre a bersaglio con Panattoni due reti, Nieri, Bologna e Bardini una. Oggi al Comunale i Mobilieri giocano una importantissima carta affrontando in uno scontro diretto il Real Forte Querceta terz’ultimo con 15 punti. All’andata i rossoblù espugnarono il Necchi-Balloni per 1 a 2 (Nieri-Panattoni) ed è stata l’unica vittoria di questa stagione. L’allenatore del Ponsacco incita i suoi ragazzi a spezzare la catena dai passi falsi: "E’ la partita delle partite ma siamo in grado di poter battere il Real dando il via al nostro rilancio sapendo che incontriamo una squadra tenace che vale di più di quanto espone la sua classifica".

Luciano Lombardi