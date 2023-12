Serie D. Mobilieri, un buon primo tempo non basta. Brutto finale: in campo restano in 9

Mobilieri Ponsacco

0

Figline

1

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, De Vito, Bardini.Grea;Fisher(25’ st Matteoli), Milli(41’ st Hanshari),Italiano (41’ st Nannetti), Milani, Innocenti (33’ st Sivieri),Panattoni, Nieri A disp.Falsettini, Fasciana, Mogavero,Macchi,Regoli, Sivieri. All. Bozzi.

Figline 1965: Pagnini, Dema, Banchelli (9’ st Fiore), Cavaciocchi (20’ st Masini), Orpelli, Ficini, Zellini, Sesti, Diarra, orrini,Zhupa (9’st Caggianese) A disp:. Simoni, Malpaganti, Lebrun, Costantini, Bonavita,Saccardi. All. Tronconi.

Arbitro: Pani di Sassari (Ferretti-Galla).

Marcatore: 15’ st Diarra.

Note: Amm. Cavaciocchi, Bardini, Espulsi; 34’ st Matteoli, e 45’ st Grea. Angoli: 6 a 4 Rec. 0pt – 5st Spettatori 200.

Partita dal duplice volto con un primo tempo ben giocato e concreto da parte dei Mobilieri che hanno costretto a ripiegamenti massicci i giallo blu ed una ripresa con risvolti imprevedibili e rovesciata nel risultato da un Figline più esperto e pronto ad approfittare dell’occasione decisiva ala 15’ della ripresa con Diarra. La squadra rossoblu schierata con il 3 5 2 con Nieri e Panattoni in attacco ha invaso bene le corsie esterne specialmente con Italiano ed ha costretto agli straordinari la difesa ospite al primo tempo con Innocenti al 21’ e al 23 quando una volee di Bardini da distanza ravvicinata respinta dall’ex Pagnini salvando il risultato. Il Figline ha cercato di orchestrare nella zona centrale ma il Ponsacco non ha lasciato spazio e solo un tiro di Zhupa al 40’ ha visto protagonista Fontanelli. Nella ripresa i Figline ha impresso maggior pressione con le punte ed il maggio ritmo della gara ha dato luogo a qualche scontro di gioco più deciso è il direttore ha esagerato mostrando il rosso a Matteoli al 34’ e a Grea al 45’ Finale triste per i rossoblu che hanno chiuso in nove l’ultima partita casalinga del girone di andata con il pesante handicap di non aver mai vinto al Comunale.

Luciano Lombardi