Serie D: nei prossimi giorni anche la scelta del ds. Sangio, si lavora sul dopo-Rigucci

SAN GIOVANNI

Primo fine settimana senza pallone per i calciatori della Sangiovannese che, da questo martedì, dopo l’ultima sgambatura, hanno salutato la maglia azzurra dopo un’annata sicuramente dispendiosa ma conclusasi, fortunatamente, con la salvezza in categoria. Il grande girone di ritorno ha permesso una sorta di impresa per i ragazzi allenati da Atos Rigucci, che da qui alle prossime settimane si riposeranno per poi scegliere se sarà, o meno, il caso, di poter andare avanti nell’avventura con la maglia del Marzocco. La salvezza ha portato anche in dote la bellezza di 25 mila euro frutto del primo posto nel premio "Giovani D Valore" che ogni anno assegna, per ogni girone, soldi alle prime tre squadre che scendono in campo dal primo minuto con più giovani possibili del proprio vivaio. Una buona boccata d’ossigeno per le casse societarie, merito dell’ottimo lavoro che viene portato avanti ormai da anni nel settore giovanile e che ha visto, soprattutto nelle ultime due stagioni, debuttare con i più grandi in serie D ben 10 giocatori provenienti dalle formazioni Juniores e Allievi.

Sicuramente sarà questo l’indirizzo anche per il prossimo campionato, al momento non è stata ufficializzata alcuna operazione ma come già riportato in questi giorni è scontato l’addio a Rigucci, per motivi di lavoro, e si sta ragionando sul futuro del direttore sportivo Marcello Bucciarelli su cui pesa la candidatura di Giorgio Contu, nelle ultime annate coordinatore del settore giovanile dell’Arezzo. Nella prossima settimana, magari, potrebbe venir fuori qualcosa di più concreto sotto questo fronte, si comincerà a parlare con i calciatori che più di altri si vorrebbe confermare e, al tempo stesso, si procederà a delineare in modo più concreto la nuova organizzazione societaria dopo la drammatica scomparsa di Marco Merli. Al momento non sono previsti nuovi ingressi per rafforzare l’assetto dirigenziale, si cercherà di poter fare con quello che si ha a disposizione per costruire una rosa che abbia come primo obiettivo quello di restare nel massimo campionato dilettantistico nazionale.

Massimo Bagiardi