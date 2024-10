Serie D, nel turno infrasettimanale rossoblù di scena al Picchi. Il Montevarchi cerca l’impresa. Lelli: "A Livorno per vincere»

La trasferta di domani sul campo della capolista Livorno nasce per l’Aquila all’insegna di una polemica stucchevole innescata dalla società labronica. Poche ore dopo che la squadra di Indiani aveva espugnato il Franchi di Siena, nella tarda serata di domenica appariva sul sito ufficiale del sodalizio tirrenico un comunicato per stigmatizzare il rifiuto del Montevarchi di spostare la partita dell’Armando Picchi dalle 15 alle 20.30. Una richiesta che avrebbe dovuto favorire un maggiore afflusso di tifosi allo stadio. A stretto giro è arrivata la replica del sodalizio valdarnese che ha motivato il diniego legando "esclusivamente a motivi di rientro a trarda notte di giocatori e staff", come si legge nella nota di replica. Per inciso, la società di via Gramsci non si era fermata al "no", ma aveva proposto per "trovare una cordiale soluzione", di giocare alle 17.30. Poteva essere la giusta mediazione e invece il management del Livorno ha declinato l’offerta montevarchina, in realtà una via di mezzo dettata dal buon senso, facendo sapere che veniva confermato l’orario delle 15 disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti. Meglio guardare alle questioni tecniche, dunque, e in tal senso è chiaro che quando si affronta la prima della classe, in un impianto per molti anni palcoscenico di gare di Serie A le motivazioni vengono in automatico. Nico Lelli, che da buon pisano di nascita vivrà una partita speciale, assicura la deteminazione dei suoi ragazzi nel cercare di imporre il loro gioco e di vincere anche sul terreno della capolista. Un Livorno che in casa ha fatto suoi tre incontri su tre, spinto anche dall’entusiasmo di un pubblico meritevole di altre categorie. Insomma, gli aquilotti ci proveranno senza barricate o tatticismi. Rispetto all’incontro con ilTerranuova Traiana si prevedono alcuni cambi nello schieramennto dei valdarnesi che, tuttavia, riproporranno in avvio Christian Rufini, preservando Andrea Orlandi, ancora alle prese con un affaticamento muscolare.

Giustino Bonci