SERIE D: niente gara con la pistoiese che si è ritirata. Il Corticella si riposa e aspetta alla finestra . L’obiettivo da non fallire sono i playoff

Quella di oggi sarà una domenica di riposo per il Corticella di Alessandro Miramari. Da calendario, il team della presidentessa Roberta Bonfiglioli avrebbe dovuto far visita alla Pistoiese, ma, visto il ritiro della compagine toscana a causa di gravissime problematiche societarie, la sfida non si giocherà. Trombetta e compagni assisteranno a questa penultima da spettatori interessati.

Quando all’appello mancano appena 180 minuti (per il Corticella 90), la band di Miramari sembra proprio avere ottime possibilità di centrare il secondo storico approdo consecutivo ai playoff.

Quarto a 54 punti, il team del ‘Biavati’ ha ben cinque lunghezze di vantaggio sulla sesta forza Forlì e, considerando che in palio vi sono appena sei punti, è logico affermare che l’accesso agli spareggi è ormai praticamente certezza. L’aritmetica potrebbe arrivare già oggi: per festeggiare occorrerà sperare in una mancata vittoria del Forlì contro il Mezzolara o in una sconfitta della Victor San Marino a Prato. E ciò perché, in caso di parimerito, il Corticella sarebbe davanti sia ai galletti forlivesi (per gli scontri diretti) che alla compagine sanmarinese (differenza reti).