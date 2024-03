Serie D. Nieri in pieno recupero. La recupera a Grosseto

Grosseto

2

Mobilieri Ponsacco

2

GROSSETO (3-4-1-2): Raffaelli; Saio, Cretella, Bruni; Grasso, Sabelli, Davì (1’ st Nocciolini), Macchi (30’ pt Porcu); Riccobono (38’ st Russo); Rinaldini (30’ pt Romairone), Marzierli. All Malotti.

MOBLIERI PONSACCO (3-5-2): Fontanelli; Bardini, Crea, Regoli; Fischer (35’ st Innocenti), Brondi, Milli (30’ st Italiano), Borselli, Bologna; Sivieri (15’ st Nieri), Panattoni. All. Bozzi.

Arbitro: Picardi di Viareggio.

Marcatori: 13’ pt Panattoni, 25’ st Cretella (rig), 29’ st Romairone, 47’ st Nieri.

Note. Ammoniti: Fisher (MP), Nocciolini(G). Angoli 2-0 per il Grosseto. Recupero 1’ e 5’. Spettatori paganti 1100.

GROSSETO - Il Mobileiri Ponsacco esce imbattuto dallo stadio "Zecchini" al termine di una gara emozionante che ha visto i ragazzi di mister Bozzi, impegnati per agguantare i playout, uscire a testa alta contro un Grosseto ancora in corsa per il primato. E’ stata una gara dai di volti: un primo tempo con i padroni di casa incerti e confusionari e con i pisani in palla passando addirittura in vantaggio ed una ripresa nella quale gli ospiti dopo essere stati rimontati dai locali sono riusciti ad agguantare il pareggio nel finale di gara. E, forse, potevano andare oltre.Mobilieri Ponsacco alla caccia di un posto nei playout. Grosseto subito in avanti, ma asorpresa sono gli ospiti, disposti bene in campo da mister Bozzi, che passano in vantaggio dopo tredici minuti. Da un lungo lancio dalle retrovie la palla giunge sui piedi di Panattoni, che tutto solo, salta il diretto avversario, dribbla il portiere Raffaelli ed insacca nell’angolo lontano. Nella ripresa i padroni di casa tentano l’assalto alla porta difesa da Fontanelli e sbloccano il risultato al 25’ con Cretella che trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di mano del difensore Fischer. Dopo due minuti è Brondi per gli ospiti che sbaglia di testa la facile occasione. Poi è Romairone che con un preciso rasoterra porta in vantaggio il Grosseto. In pieno recupero gli ospiti trovano il pareggio con Nieri su cross da sinistra che sorprende la difesa biancorossa ancora una volta ingenua. Incredibile questa partita.

Paolo Pighini