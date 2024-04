Serie D: nuovi problemi per Rigucci. Sangio senza Cicarevic e Benucci

SAN GIOVANNI

Infermieria piena all’inverosimile nella Sangiovannese che domani, alle 15, sarà di scena a Livorno per la terzultima giornata di campionato. Rigucci ormai c’è abituato, praticamente, dall’inizio della sua avventura con il Marzocco ma tutte le settimane si vede privare di elementi che, rispetto ad altri, per il proprio percorso calcistico, garantiscono qualità e quantità. Gli ultimi in ordine temporale ad essere in dubbio per la sfida sul Tirreno sono i due fantasisti Benucci e Cicarevic usciti malconci dalla partita di domenica scorsa a Cenaia. Si sono allenati poco in settimana, sul loro conto verrà presa una decisione magari dopo l’allenamento di rifinitura in programma questa mattina. Non faranno sicuramente parte del gruppo impegnato all’Armando Picchi il portiere Barberini, i difensori Lorenzoni, Chelli e Antezza, i centrocampisti Massai e Romanelli oltre a Bartolozzi altra pedina preziosa che, bene che vada, tornerà soltanto per le ultime due giornate di campionato. Magari qualcuno potrà sedersi in panchina ma giusto per far numero, come accaduto nelle ultime due settimane con il vice capitano Antezza. Tutti questi forfait non dovrebbero però cambiare il volto della squadra riguardo l’assetto tattico, la partita giocata una settimana fa ha rivisto l’11 schierato in campo con un 3-4-2-1 e l’idea del tecnico fiorentino è quella di poter dare seguito a questo schieramento che, rispetto ad altri, ha portato prestazioni e molti punti in classifica.

Come detto è il terzultimo atto della stagione regolare, dopo questo appuntamento Baldesi e compagni sfideranno in casa il Poggibonsi e in trasferta il Trestina e saranno avversari, almeno sulla carta, piuttosto abbordabili anche se gli umbri, a onor del vero, mancano ancora in graduatoria di un paio di punti per potersi mettere definitivamente al riparo. La Sangiovannese è a quota 39, riuscisse nell’intento di espugnare Livorno potrebbe brindare senza esitazioni alla salvezza centrando, così, un obiettivo che solo fino a due mesi fa sembrava lontano anni luce.

Massimo Bagiardi