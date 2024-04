Serie D: oggi in trasferta col GhiviBorgo. Il treno playoff è a soli due punti. E il Seravezza non può più sbagliare Il Seravezza Pozzi cerca la strada per i playoff, ma deve vincere il derby contro il GhiviBorgo. Il tecnico Lelli e il diesse Remaschi attirano l'interesse di altri club. Assenti importanti per i verdazzurri, ma la formazione confermata. Arbitra Gagliardi.