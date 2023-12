Serie D. Orvietana, col Grosseto il debutto di Rizzolo

ORVIETO – Una prima tutt’altro che semplice per Antonio Rizzolo sulla panchina dell’Orvietana. Per il neo tecnico, chiamato in settimana al posto di Silvano Fiorucci, esordio contro il Grosseto alla ricerca di punti per avvicinare la vetta dopo il pari, nell’anticipo di ieri, fra Pianese e Seravezza. Rizzolo avrà come suo vice Broccatelli, in panchina anche ieri nella trasferta di Fossombrone alla guida della Juniores nazionale. Qualche problema di formazione in casa biancorossa. Mancheranno per squalifica Manoni e Labonia, Vignati è fermo per un infortunio che lo terrà lontano dal campo fino dopo la sosta natalizia, anche Marsilii non è al meglio. Di fronte una squadra che domenica scorsa ha subìto la prima sconfitta stagionale, in casa contro il San Donato Tavarnelle, precedentemente il Grosseto aveva inanellato 14 risultati utili consecutivi. Tra i maremmani mancherà Cretella squalificato, potrebbe invece esordire il neo acquisto Alessandro Romairone nuovo attaccante, dalla Sambenedettese, che a Grosseto hanno tesserato dopo l’infortunio di Giustarini avvenuto proprio domenica scorsa. Fischio di inizio alle 14.30, arbitra Aronne di Roma 1, coadiuvato da Rosati di Roma 2 e Scionti di Roma 1.