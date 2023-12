Serie D: parla il dg bianconero Farinelli. Sansepolcro, crisi nera: "Presto nuovi innesti»

SANSEPOLCRO

"A oggi non vi è alcun movimento all’interno dell’organico, ma è chiaro che siamo muovendo e che quindi presto arriveranno le prime novità". Chi parla è Marco Farinelli, da ottobre nuovo direttore generale del Vivi Altotevere Sansepolcro. State puntando le attenzioni su un attaccante e un centrocampista? "Non soltanto su due giocatori, ma su più fronti, anche perché i movimenti vi saranno sia in entrata che in uscita". Queste le uniche dichiarazioni strappate al dirigente bianconero dopo una domenica che ha messo a nudo tutti i limiti della formazione maggiore. Sul sintetico di Ghivizzano, il Sansepolcro di Marco Bonura (nella foto) era riuscito ad andare al riposo sul doppio vantaggio, grazie a due svarioni difensivi dei locali sui quali si è esaltato Ferri Marini. Regali che non capitano tutte le domeniche: il portiere che atterra in area Buzzi, poi intercetta il rigore, ma l’attaccante è lì per fiondarsi sulla respinta; e poi, un’altra incertezza sulla quale lo stesso Ferri Marini è stato abile nell’inserirsi e nel firmare il 2-0. Per una normale avversaria sarebbe stato un contraccolpo tremendo, non evidentemente per il Ghiviborgo, che ha subito riaperto i giochi e che al 30’ della ripresa era ancora sotto nel punteggio.

Tutto è partito dalla sfortunata deviazione sulla propria porta di Della Spoletina, poi Lepri ha confezionato il capolavoro del 32, dribblando e "bevendosi" l’intera difesa fino a piazzare un rasoterra chirurgico e in pieno recupero il quarto gol, nato in origine da un errato passaggio del portiere Guerri. Dal 2-0 al 2-4 in un solo tempo; è chiaro che qualcosa non funzioni, al di là della maggiore caratura degli avversari. Se non si riesce a tenere un doppio vantaggio acquisito all’intervallo, vuol dire che strutturalmente manca qualcosa; vedremo se la società saprà colmare questo gap. Ancora, andiamo avanti con i "si dice": potrebbe tornare in attacco Riccardo Valori, come potrebbe partire Sean Martinelli e a quel punto ci perderebbe la difesa.

Claudio Roselli