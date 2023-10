Serie D. Pianese, il tecnico Prosperi: "Possiamo fare molto bene»

Un’altra vittoria, la sesta consecutiva. La Pianese ha battuto, in trasferta, anche il Ponsacco e ha raggiunto quota 21, a + 3 dal Seravezza Pozzi, seconda forza del girone. Un successo arrivato in rimonta, grazie alle reti di Morgantini, Mastropietro e Mignani (6 centri che valgono la vetta della classifica cannonieri). "E’ stata una partita difficile – ha commentato il tecnico bianconero Fabio Prosperi –, su un campo storicamente ostico. Oltre la qualità, mi è piaciuta la voglia che i ragazzi ci hanno messo. Quello spirito incredibile che hanno anche in allenamento. La domenica puoi vincere o perdere, a volte a decidere sono gli episodi. Ma quello non deve mai mancare, perché affrontiamo avversarie con giocatori buoni, se non ti prepari al meglio rischi di capitolare con tutti". "Abbiamo iniziato con il piglio giusto – ha aggiunto il mister –, abbiamo commesso un errore sul gol, ma siamo stati bravi a rimanere tranquilli e a continuare a giocare, consapevoli che se facciamo le cose per bene e al massimo, possiamo giocarcela con tutti". Il Livorno e il Grosseto, intanto, tentennano. "A me non interessa – ha chiuso Prosperi –: siamo solo all’inizio. Noi dobbiamo guardare alle prestazioni, per acquisire sempre più consapevolezza di fare un buon campionato".