Serie D. Pianese, mister Prosperi: "Troppi errori. Ora testa al Ghiviborgo, altra gara ostica»

Tanto rammarico, in casa Pianese, per il pareggio (1-1), con il Trestina. "Nel primo tempo non siamo stati brillanti e lucidi – ha detto il tecnico bianconero Fabio Prosperi (foto) –, abbiamo sbagliato tanto. Abbiamo avuto soltanto un’occasione con Ledonne. Poi l’espulsione ci ha un po’ agevolato, siamo andati in vantaggio, potevamo raddoppiare, abbiamo avuto due-tre situazioni importanti, non le abbiamo sfruttate e siamo stati puniti. Abbiamo commesso un’ingenuità, una cosa che può succedere, ma che ci è costata due punti, un peccato, buttare i risultati così. Merito anche del Trestina che ci ha chiuso tutti gli spazi. Normale che siamo dispiaciuti, perché potevamo andare a +6, sarebbe stato importante".

Prosperi ha quindi spiegato le sostituzioni. "Remy ha fatto una buona partita, ma era ammonito e con loro in 10 ho preferito abbassare Alagia e inserire Di Mino. Mi dispiace per Falconi che ho tolto appena entrato, ma è stata semplicemente un’esigenza dettata dalle quote e dalla tattica. Lo avevo messo per gestire il pallone, perché è bravo, ma con il pareggio avevo necessità diverse. Gli ho chiesto scusa, non ha nessuna colpa".

Ora testa al Ghiviborgo. "Un’altra partita difficile – ha chiuso il mister –, ma non ne esistono di facili, basti guardare ai risultati delle altre. La delusione ci deve servire, pensavamo di avere la vittoria in pugno, siamo stati puniti".