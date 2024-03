Serie D. Pianese, Prosperi suona la carica: "Dobbiamo vincere»

"Un buonissimo punto" quello conquistato dalla Pianese a Livorno. A dirlo il mister delle zebrette Fabio Prosperi. "Loro venivano da 4 vittorie consecutive in uno stadio con 6-7 mila spettatori – ha detto il tecnico a Gazzetta di Siena –. C’erano tutte le condizioni per cui il Livorno poteva fare il bottino pieno. Ma noi eravamo consapevoli di poter fare una grande partita e l’abbiamo fatta, soffrendo". Il punto non è bastato per tenere la vetta, in testa adesso c’è il Follonica Gavorrano. Ma domenica la squadra di Masi (che ieri, battendo la Varesina 2-1, ha anche conquistato la finale di Coppa Italia) giocherà proprio contro il Livorno, mentre la Pianese ospiterà il Real Forte Querceta. "Il mio problema si chiama solo Querceta – ha affermato Prosperi –, delle altre mi interesso poco. Affronteremo una squadra con giocatori di valore come Pecchia e Giuliani. Ci dovremo preparare al meglio per vincerla producendo il più possibile. Loro si devono salvare: ci aspettiamo una partita difficile, come lo è stata con il Ponsacco e come lo sono state tutte le altre". "Rispetto al girone di andata stiamo facendo meno punti – ha chiuso –, ma ci sono ancora 8 partire per recuperare. Ogni squadra non può andare sempre al massimo, è normale qualche flessione".