Serie D. Pignat deciso: "Ottima squadra. Non molleremo»

Per il FolloGavo in terra umbra è arrivata una sconfitta per 1-0, la prima della stagione in campionato, ma la squadra ha dimostrato ancora una volta di essere una formazione battagliera. Tra i migliori in campo dell’ultimo periodo c’è senza dubbio Alberto Pignat, che sta disputando una stagione di altissimo livello. Partito a rilento a stagione iniziata a causa di un infortunio, dal suo rientro ha dimostrato di essere un elemento dal sicuro affidamento.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – analizza –, perché sono una buona squadra. Abbiamo preso gol nel momento di maggior controllo, abbiamo anche avuto l’opportunità per pareggiare. Forse la prestazione è stata un po’ sottotono ma è stato un incidente di percorso, siamo ancora lì. Una sconfitta che non crea allarmismi. Abbiamo trovato la quadratura e siamo tutti in condizione, stiamo lavorando molto bene e andiamo avanti con serenità assoluta". Per il prosieguo della stagione Pignat ha le idee chiare. "Abbiamo un organico ampissimo e forte, questo lo abbiamo dimostrato soprattutto negli scontri diretti".