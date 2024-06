Serie D. Pistoia Football Club. Incertezze sul tecnico

A cinque giorni dalla prima uscita ufficiale del nuovo Pistoia Fc, continuano a veleggiare nuvole grigie sopra la panchina arancione. La dirigenza, guidata dal direttore sportivo Massimo Taibi, sta infatti lavorando giorno e notte per individuare il profilo ideale a guidare una squadra che, senza troppi giri di parole, dovrà lottare per vincere il campionato. L’identikit che era trapelato un paio di settimane fa pareva corrispondere a quello di un allenatore esperto, tant’è che nell’ipotetica lista sembravano esserci tecnici come Domenico Giacomarro, che ha vinto la Serie D col Team Altamura quest’anno, e Luca Tabbiani, campione col Fiorenzuola nel 2021. Il secondo in particolare sembrava essere vicino ad accettare la proposta del Pistoia Fc, ma la trattativa è sfumata nei giorni scorsi. La dirigenza ha poi sondato un altro paio di profili più giovani, come quello di Luigi Consonni e, per ultimo, quello di Alberto Villa. Entrambi sono allenatori con minore esperienza rispetto ai primi due, ma che hanno il vantaggio di conoscere già la piazza di Pistoia. Consonni ha guidato la Pistoiese fino allo scorso dicembre, quando fu esonerato assieme a tutto il suo staff alla vigilia della partita contro il Lentigione. Villa ha invece giocato a Pistoia per due stagioni e mezzo tra il 2002 e il 2005 in Serie C1, collezionando in tutto 68 presenze e 15 reti prima del trasferimento al San Marino nel gennaio 2015. Appese le scarpette al chiodo, Villa ha iniziato la seconda vita in panchina come vice allenatore di Nicola Antonio Calabro. Assieme a lui è stato un anno a Carpi, due alla Viterbese e un anno e mezzo al Catanzaro. Come primo allenatore invece ha iniziato guidando la Pergolettese nella stagione 2022/23, ottenendo un undicesimo posto con conseguente pass per i playoff. Nel campionato da poco concluso ha invece allenato la Virtus Francavilla fino a novembre e poi da febbraio a maggio, retrocedendo in Serie D dopo il playout col Monopoli, concluso con due pareggi, in cui a salvarsi sono stati i biancoverdi per il miglior piazzamento in classifica.

Michele Flori