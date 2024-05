SERIE "D» - PLAY OFF. Finale Grosseto-Tau. Biglietti: prevendita

Saranno molti gli altopascesi che seguiranno il Tau a Grosseto per la finalissima play-off, domenica 19 maggio, alle 20.30, allo "Zecchini". Aperta la prevendita dei biglietti. I tagliandi potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità: al Centro sportivo Roselle, fino ad oggi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; oppure Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi, Edicola il Semaforo, Tabaccheria 59, ma anche online sul circuito Ciaotickets.com. Il giorno della partita (biglietteria dello stadio) dalle ore 16.30 fino all’inizio dell’incontro. I prezzi: tribuna vip intero: 50 euro; curva Nord intero 13 euro; ridotto (6-12 anni, invalidi sopra 66%): 6 euro; tribuna laterale: intero 18 euro, ridotto (6-12 anni, invalidi sopra 66%): 10 euro; per gli Over 60 il costo è di 15 euro; curva Sud (ospiti): intero 13 euro, ridotto (6-12 anni, invalidi sopra 66%): 6 euro.

M. S.