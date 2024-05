Serie "D" - Play off. Tau, il giorno della verità

Il secondo miglior attacco, quello del Tau, contro la miglior difesa, quella amiatina. Parte la post season per il team di Altopascio che, oggi, alle 16, allo stadio "Malservisi-Matteini" di Gavorrano, senza Alessio e Biagioni infortunati, affronterà il Folgav (Follonica Gavorrano), finalista anche in Coppa Italia, nella gara secca di primo turno dei play-off. In caso di parità al 90’, si giocheranno i tempi supplementari. Ma, se il perfetto equilibrio dovesse perdurare anche al 120’ dopo l’overtime, niente rigori e passaggio del turno per la compagine che si è classificata meglio in regular season (quindi i maremmani, giunti secondi dietro la Pianese che ha vinto il campionato). L’altra semifinale è tra la terza classificata, il Grosseto e il Livorno, quarto e grande delusa. Le vincenti si sfideranno nel turno successivo.

Obiettivo centrato e voluto dalla società amaranto che punta a strutturarsi e a migliorarsi secondo passaggi graduali. Step by step, come cantava Eddie Rabbit. Dopo la salvezza, un quinto posto e i play-off. La prossima stagione sarà quella dell’assalto alla serie "C"? Vedremo se il board dirigenziale farà questo passo. Sbarcare nei professionisti sarebbe come mettere piede sulla Luna. Paradossalmente la parte economica sarebbe la preoccupazione minore, ma, ad esempio, lo stadio avrebbe bisogno di molti ritocchi e notevoli investimenti. In questa estate sapremo.

Dopo i play-off il primo punto fermo sarà quello dell’allenatore. Venturi sarà confermato? E’ il primo tassello: da lì si comincerà a pianificare.

Tornando al match di oggi, da sottolineare che la tradizione è negativa al "Malservisi-Matteini": quarto confronto in due stagioni e, per il momento, tre ko, uno in Coppa Italia e due in campionato. In questo la sconfitta arrivò al 91’. Venturi presenta così la sfida.

"Ci sono – ha detto il trainer – molte componenti da esaminare per questo match. Ad esempio il clima: il caldo farà spendere molte energie, bisognerà dosarle bene, potremmo disputare 90 o 120 minuti, ciò influenzerà anche le scelte iniziali; chi parte e chi subentra avranno ruoli fondamentali. Servirà la gara perfetta, perché a casa loro ci hanno sempre battuto e sono forti tecnicamente, più abituati anche a questo genere di partite. Bisogna evitare la frenesia: è vero che dobbiamo vincere e a loro basta il pareggio dopo i supplementari; però è necessario usare la testa, le occasioni possono sempre arrivare. E’ la ciliegina sulla torta, onoriamo la grande stagione, merito dello staff, dei dirigenti, della proprietà".

Massimo Stefanini